Schwerin : Status Quo auf der Freilichtbühne

von svz.de

05. Dezember 2018, 10:52 Uhr

Weltstars zu Gast in der kleinsten Landeshauptstadt Deutschlands. Status Quo werden am 13. August um 20 Uhr auf der Freilichtbühne spielen. Damit sind die Edel-Rocker nach längerer Abstinenz und ihrer Akustik-Tour wieder zurück in Schwerin, wo sie schon mehrfach aufgetreten waren. Jetzt soll es wieder rockig werden. Mit kreischendem Gitarrensound, Verstärkern, harten Drums und sattem Satzgesang.

Dafür sind Status Quo seit 1967 der Inbegriff. All diese Trümpfe werden sie einmal mehr ausspielen, wenn das Quintett im Sommer 2019 für schweißtreibende Temperaturen in Schwerin sorgt. Die britische Boogierock-Institution will den Auftritt auf der Freilichtbühne zu einem Gute-Laune-Event mit mitreißendem Song-Showdown machen.

Tickets für das außergewöhnliche Rockmusik-Erlebnis sind ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der Tickethotline 0341/ 9800098 oder im Internet unter www.mawi-concert.de erhältlich.