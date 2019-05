Schwerin : Staudenbeete richtig anlegen

von svz.de

21. Mai 2019, 05:00 Uhr

Auch ein Staudenbeet kann pflegeleicht sein. Das soll das Seminar vermitteln, zu dem der Nabu Mecklenburg-Vorpommern in Kooperation mit „Natur im Garten e. V.“ am Sonnabend, 25. Mai, in die Naturschutzstation Schwerin, Am Strand 9, einlädt. Dazu sollten die Teilnehmenden ein Bepflanzungsvorhaben und erste Ideen zur Pflanzenwahl mitbringen. Gemeinsam mit der Kursleitung werden die Pläne der Teilnehmer individuell weiterentwickelt.

Das Seminar findet von 10.30 bis 14.30 Uhr statt. Anmeldungen sind bis zum 22. Mai unter Telefon 0385/ 477 33 744 möglich.