Gudow : Staugefahr auf der Autobahn

Vollsperrung zwischen Gudow und Hornbek wegen Brückenarbeiten

von svz.de

27. Februar 2019, 12:29 Uhr

Wer heute mit dem Auto nach Hamburg will, muss früh aufstehen oder für die Fahrt auf der A 24 mehr Zeit einplanen. Um 9 Uhr wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Gudow und Hornbek in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt, das teilt der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein mit. Grund für die Sperrung sind Instandsetzungsarbeiten, die seit September vorigen Jahres laufen. Heute wird gleich an drei Autobahnbrücken gearbeitet. Zudem muss die gelbe Fahrbahnmarkierung im Baustellenbereich erneuert werden, sie ist in den Wintermonaten ramponiert worden, so der Landesbetrieb. Die Autobahn wird daher von 9 Uhr an für etwa sechs Stunden voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.