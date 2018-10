Schwerin : Stillstand ist nicht vorgesehen

Als Ausbilderin für Ergotherapeuten lehrt Jule Radewald täglich ihr Wissen, und hält sich selbst fit

von Nadja Hoffmann

17. Oktober 2018, 12:00 Uhr

Stillstand kommt im Leben von Juliane Radewald so gut wie nie vor. Die 33-Jährige hat einen ausgefüllten Tag, ist ständig auf Achse.

Juliane Radewald ist Fachbereichsleiterin der Ergotherapeuten in der Ecolea, der privaten Berufsschule in Lankow. 15 bis 20 Schüler unterrichtet sie hier in medizinischen und sozialwissenschaftlichen Grundlagen. Lehrt handwerkliche und gestalterische Techniken, die die zukünftigen Ergotherapeuten für ihren beruflichen Alltag brauchen. Für ihr Team in der Schule übernimmt sie die Verantwortung, organisiert die Stundenpläne, hat den Überblick über die Lehrinhalte.

Und auch außerhalb ihres Berufs an der Schule hält sich die 33-Jährige fit, bleibt immer auf dem neusten Stand, hört nicht auf zu lernen. „Gerade erst habe ich mein Fernstudium in Hamburg abgeschlossen, in Medizinpädagogik.“ Nun nehme sie an einer neuen Fortbildung teil, erzählt die gebürtige Rostockerin, die 2007 in die Landeshauptstadt kam. „Es ist einfach wichtig, auf dem neusten Stand zu bleiben, sich Fachwissen anzueignen und die Dinge auch mal durch eine andere Brille zu betrachten.“ Die Zeit für Privates komme da manchmal zwar etwas zu kurz, aber es sei alles eine Frage der Organisation. „Und mit einem guten Mann an der Seite, der das trägt“, fügt die Mutter einer Tochter hinzu.

Auch wenn Juliane Radewald einen gut ausgefüllten Tag hat, der häufig auch mal etwas stressiger werden kann. Den Blick für das Wesentliche verliert sie dabei nicht. „Sie hat einfach immer ein offenes Ohr, strahlt Vertrauen aus und nimmt sich die Zeit für Probleme der anderen“, erzählt Schulleiterin Jana Pamperin. Und das gelte für Kollegen gleichermaßen wie für Schüler. „Sie ist einfach ein Sonnenschein“, fügt die Chefin lächelnd hinzu. Wann immer man den Raum betrete, verbreite die Ergotherapeutin gute Laune. Sie sei einfach eine gute Seele in der Firma.

Ihr Einfühlungsvermögen und die Sensibilität, mit Menschen zu arbeiten, nutzten Juliane Radewald nicht nur in der reinen Praxis, als sie zwei Jahre als Ergotherapeutin arbeitete. Ihr mache es heute auch Spaß, in der Erwachsenenbildung tätig zu sein. „Ich lehre unglaublich gern und es macht mir Spaß, mein Wissen weiterzugeben“, erzählt die Schwerinerin. Und sie möchte dafür sorgen, dass es in ihrem Berufszweig auch zukünftig guten Nachwuchs gibt.