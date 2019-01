Schwerin : Stöbern in den alten Schätzen

von svz.de

29. Januar 2019, 08:24 Uhr

In dieser Woche kommen in der Stadtbibliothek die vielen Tausend Bücher ans Tageslicht, die im Keller unter den Schweriner Höfen lagern. Sie stammen aus ausgemusterten Beständen der drei Stadtbibliotheken und von Spenden der Schweriner Bürger. Der Verein „Freundeskreis“ unterstützt mit den Einnahmen die Buchpatenaktionen, die Schweriner Literaturtage, Vorleseaktionen in Kitas und weitere Bildungsveranstaltungen. Gestöbert werden kann am Freitag von 10 bis 18 Uhr und Sonnabend von 11 bis 17 Uhr.