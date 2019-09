Schwerin : Straßen gesperrt für das Fest

Friedrichsthaler feiern am Sonnabend

von Onlineredaktion pett

09. September 2019, 05:00 Uhr

Das Lärchenfest findet am kommenden Sonnabend um 14 Uhr in Friedrichsthal statt. Dafür ist der Heimweg von 13 Uhr bis 22 Uhr voll gesperrt. Die Umfahrung des Bereiches erfolgt über Lärchenallee und Waldweg. Am 15. September findet in der Friedrichstraße ein Straßenfest statt. Hierfür wird die Straße von 10 Uhr bis 16 Uhr voll gesperrt. Die Haltverbote in der Friedrichstraße gelten von 6 Uhr bis 18 Uhr.