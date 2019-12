Schwerin : Streit der Genossen

SPD kontert Kritik der Linken zum Haushaltssicherungsprogramm

von Franca Niendorf

12. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Zur Kritik Daniel Trepsdorfs aus der Linksfraktion am Haushaltssicherungsprogramm 2020 bis 2029 von Oberbürgermeister Rico Badenschier sagt die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Gret-Doris Klemkow jetzt: „Herr Trepsdorf moniert, dass das vorgelegte Haushaltssicherungsprogramm notwendige Investitionen für ein Stadtgeschichtsmuseum nicht berücksichtige. Hier empfehle ich dem neuen Stadtvertreter, das Programm aufmerksamer zu lesen.“

Daniel Trepsdorf äußerte noch vor wenigen Tagen seinen Unmut über das Haushaltssicherungsprogramm (SVZ berichtete). „Als Bengal-Tiger gesprungen und als Hauskater gelandet“, so seine Aussage mit Blick auf den Entwurf. Und kritisierte damit, dass „viele notwendigen Investitionsmaßnahmen und strukturellen Sanierungsleistungen der kommenden zehn Jahre“ darin nicht auftauchen. Beispiele: Stadtgeschichtsmuseum und Weltkulturerbe-Antrag.

Gret-Dorit Klemkow: Die Verwaltung habe die Standortentwicklung für das Stadtgeschichtsmuseum sehr wohl in die perspektivischen Maßnahmen für die Verwendung der Infrastrukturpauschale aufgenommen. Und: „Der neue Kulturausschussvorsitzende verkennt, dass das Anerkennungsverfahren für den Weltkulturerbe-Antrag überhaupt keine Investitionen erfordert.“ Die für dieses Verfahren notwendigen Sachaufwendungen seien bereits im Haushalt abgebildet.

Die Sorge Trepsdorfs darüber, dass das jährliche Investitionsvolumen von 85 auf 30 Millionen Euro absinkt, „lässt ohne Sachkenntnis oder bewusst irreführend außer Acht, dass in den Haushalten 2012 bis 2017 tatsächlich Investitionen von etwa 30 Millionen Euro getätigt wurden. Nur durch die besondere Situation der Schulneubauten sind in den Jahren 2018 bis 2020 höhere Investitionen zu tätigen. Von einer Reduzierung kann also keine Rede sein.“ Ein sozial verträglicher und schrittweiser Schuldenabbau wie ihn der Oberbürgermeister jetzt vorschlage, sei für die Rückgewinnung der eigenen finanziellen Gestaltungskraft der Stadt unabdingbar. Fotos: Uding/Klemkow