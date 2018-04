Gleichstellungspolitik : Streit um Männerberatung

Linke kontra Sozialministerium: Fehlende Angebote im Südwesten des Landes.

von Karin Koslik

03. April 2018, 05:00 Uhr

Gibt es im Land genug Beratungsangebote für Männer? Die Linke im Landtag bezweifelt das. „Das Hilfesystem für Betroffene von häuslicher und sexualisierter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern steht auf unsicherem Boden“, konstatierte der gleichstellungspolitische Sprecher der Fraktion, Peter Ritter. Es gebe bei der Männerberatung landesweit erhebliche Defizite, weder sei die Arbeit in den Beratungsstellen vor Ort sichergestellt, noch gebe es genug niedrigschwellige und passgenaue Angebote für Männer als Opfer häuslicher Gewalt.

Ein Grund ist Ritter zufolge, dass seit 2005 die Bezüge der Berater nicht mehr angepasst wurden. So falle es immer schwerer, Stellen zu besetzen. „Auch die Täterberatung ist unzureichend ausgestattet und bietet insbesondere im Südwesten des Landes lediglich einen weißen Fleck in der Beratungslandschaft“, stellte Ritter nach Gesprächen mit Vertretern von Beratungsstellen fest. Die Landesregierung müsse ihrer Verantwortung nachkommen und für ein verlässliches Hilfesystem auch für Männer sorgen.

Im Sozialministerium kann man der Kritik des Linken-Politikers indes in weiten Teilen nicht folgen. Dass es an niedrigschwelligen Angeboten für Männer als Opfer häuslicher Gewalt fehle, sei unzutreffend, betont Staatssekretär Nikolaus Voss: „Die Beratungs- und Unterstützungsangebote des Beratungs- und Hilfenetzes für Betroffene von häuslicher und sexualisierter Gewalt richten sich mit Ausnahme der Frauenhäuser sowohl an Frauen und Kinder als auch an Männer.“

Voss zufolge wurden im vergangenen Jahr in den Beratungsstellen 4182 Fälle von Gewalt gegen Erwachsene bekannt. In 3850 Fällen waren Frauen betroffen, in 332 Fällen Männer. Die konstant recht hohen Fallzahlen verdeutlichten, dass die Betroffenen gezielt die Hilfestellen aufsuchten, um über erlittene Gewalttaten, vor allem auch in der Partnerschaft, zu sprechen. „Hier müssen wir dranbleiben und weiter auf die Beratungsleistungen aufmerksam machen“, betonte Voss.

Linken-Politiker Ritter hält dagegen, dass „die vom Innenministerium erarbeitete Dunkelfeldstudie belegt, dass die Zahl der tatsächlichen Fälle von häuslicher und sexualisierter Gewalt bei weitem höher liegt“.

Die Forderung Ritters, die Täterberatung als Teil des Beratungsnetzes im Land zu stabilisieren, werde in den kommenden Gesprächen zur Betreuungslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern mit Landesarbeitsgemeinschaften, Landkreisen und Städten aufgegriffen, sicherte der Staatssekretär zu.