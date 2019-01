Pinnow : Stürmischer Neujahrsempfang

von MADT

04. Januar 2019, 08:51 Uhr

Der stürmische Jahresbeginn hat in Pinnow das bevorstehende Fest zum Neujahr ordentlich durchgewirbelt. Alle Ankündigungen, die im Dorf aufgehängt wurden, fielen Sturmtief „Zeetje“ zum Opfer. Die Gemeindevertreter hoffen trotzdem auf einen gut besuchten Neujahrsempfang des Bürgermeisters Andreas Zapf. Die Feier findet am Sonntag, 6. Januar, im Bürgerhaus an der Kuckucksallee 1 statt. Bürgermeister und Gemeindevertreter erwarten ab 16 Uhr ihre Gäste. Zum vergangenen Neujahrsempfang in 2018 kamen weit mehr als 100 Einwohner.