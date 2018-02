Schwerin : Suche nach einem neuen Altstadtfest

Stadt setzt gemeinsam mit Partnern auf kurzfristige Lösung für dieses Jahr – langfristige Vergabe im Herbst

von Timo Weber

06. Februar 2018, 21:00 Uhr

Gibt es eine Zukunft für das beliebte Altstadtfest? Mit dieser Frage haben sich Vertreter der Stadtverwaltung und der Stadtmarketing-Gesellschaft Schwerin gemeinsam mit Akteuren der Altstadtwerbegemeinschaft, der IHK sowie der Marketinginitiative der Wirtschaft beschäftigt. In einem waren sich die Teilnehmer einig: Das Altstadtfest soll auf jeden Fall erhalten bleiben, denn es ist ein wichtiger Bestandteil des städtischen Veranstaltungskalenders.

Die Suche nach einem Nachfolger ist notwendig geworden, weil sich die bisherigen Veranstalter zu Jahresbeginn zurückgezogen hatten. Nun gilt es, zunächst das Fest für dieses Jahr zu sichern. Dazu würden aktuell alle Anstrengungen unternommen, interessierte Veranstalter anzusprechen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Diese können sich mit einem Kurzkonzept für die Ausrichtung des Altstadtfestes 2018 bewerben.

Anfragen und Bewerbungen der Veranstalter nimmt Jeannine Biastoch in der Geschäftsstelle Veranstaltungsmanagement der Landeshauptstadt unter Telefon 0385/5452410 oder per E-Mail an jbiastoch@schwerin.de entgegen.

Von 2019 an soll das Fest dann mit einem neuen Veranstalter und einem tragfähigen Konzept weitergeführt werden. Ende März werden in einem Workshop unter Beteiligung des Einzelhandels, der Tourismuswirtschaft sowie der Politik Kriterien zur Vorbereitung einer Ausschreibung für das künftige Altstadtfest erarbeitet. Die Ergebnisse des Workshops werden dann Teil der Ausschreibung, die im Anschluss erfolgen soll. Wenn alles gut geht, können im Herbst potenzielle Veranstalter vorgestellt werden. Die Vergabe ist für November vorgesehen.