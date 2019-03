Schwerin : Suhrbier-Straße: Jetzt kommt die nächste Baustelle

von svz.de

11. März 2019, 10:09 Uhr

Der Eigenbetrieb SDS – Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin führt in der Zeit vom 18. März bis voraussichtlich 29. Mai Instandsetzungsarbeiten am Fahrbahnbelag in der Max-Suhrbier-Straße durch. Im ersten von vier Bauabschnitten wird bis Anfang April gearbeitet. Die Max-Suhrbier-Straße ist während der Arbeiten in den einzelnen Bauabschnitten voll gesperrt. Rettungsdienste können den Baubereich passieren. Die Anlieger sollen vorab detaillierte Informationen erhalten.