Crivitz : Tag der Klassentreffen

Seit 70 Jahren wird in Crivitz für das Abitur gepaukt. Zum Jubiläum kamen mehr als 500 Ehemalige

von Katja Frick

10. September 2018, 05:00 Uhr

Egal in welchen Klassenraum ein Vorbeigehender am Sonnabend hineinschaute, überall saßen Menschen jeden Alters zusammen und erzählten angeregt miteinander. Das Gymnasium „Am Sonnenberg“ in Crivitz feierte seinen 70. Geburtstag und die Abiturjahrgänge von 1952 bis 2017 nutzten die Gelegenheit für ein Wiedersehen. Liebevoll waren diese Treffen und die Festveranstaltung am Abend seit vielen Monaten von den aktuellen Schülern und Lehrern vorbereitet worden: in den Gängen reihte sich Tisch um Tisch mit leckeren Kuchen, im Saal spielte unermüdlich die Schülerband

Für den Abiturjahrgang 1952 waren Walter Stövhase und Rudi Ryll nur zu zweit an diesem Jubeltag. Ihre acht Mitschüler, die mit ihnen im September 1948 die erste neunte Klasse an der damaligen Erweiterten Oberschule Crivitz besuchten, konnten nicht kommen – viele wegen Krankheit. „Ich hatte von 1944 bis 1946 gar keinen Schulunterricht“, erzählte Rudi Ryll. „Ich kam mit meiner Familie als Flüchtling aus Ostpreußen, in Pyritz wurde ich als Zehnjähriger eingekesselt und beschossen.“ In Demen fand seine Mutter mit ihren drei Kindern ein neues Zuhause. „Zum Glück konnte ich in der Dorfschule von Demen den Unterricht nachholen und die achte Klasse abschließen. Dann wurde ich sogar von der Lehrerin an die neue EOS nach Crivitz delegiert.“ Um in Crivitz zur Schule gehen zu können, mietete er von seinen 20 DDR-Mark Waisenrente und den 20 Mark Stipendium zusammen mit einem Mitschüler ein Pensionszimmer. Erst zwei Jahre später wurde das Internat eröffnet. „Am Wochenende musste ich die zweieinhalb Stunden mit Gepäck nach Hause laufen, es gab ja noch keinen Schulbus“, erinnerte er sich. Nach dem Abitur ging Rudi Ryll erst zum Militär, zunächst zur kasernierten Volkspolizei, später zur NVA. „So arm, wie wir waren, hätte ich im Westen weder Abitur machen oder studieren können. Ich hätte nur eine Zukunft als Knecht bei einem Bauern gehabt. Deshalb war es mir wichtig, die DDR zu beschützen.“

Walter Stövhase wohnte in Muchelwitz und fuhr bis zur Eröffnung des Internats jeden Morgen mit dem Fahrrad nach Crivitz. „Am Waldschlösschen haben wir uns immer mit Kurt Rick aus Gädebehn und Friedrich Schlät aus Zietlitz getroffen“, weiß er noch heute. Die beiden 83-Jährigen erinnern sich gern an ihren ersten Klassenlehrer, Professor Dr. Wilhelm Schmidt, der später Direktor der Pädagogischen Hochschule in Potsdam wurde. Nach dem Abitur habe es in Abständen immer wieder Klassentreffen mit den anderen Mitschülern gegeben, in den vergangenen Jahren jedoch keine mehr. „Ich telefoniere noch manchmal mit Gertrud Ebel“, erzählt Gerd Stövhase verschmitzt, er hat Schiffbau in Rostock studiert und dort auch bis zur Rente gearbeitet. „Beim letzten Mal hat sie mich gefragt, ob ich noch meine Locken habe. „,Ja‘, habe ich geantwortet, „,in einem Briefumschlag’“. Am Abend waren die beiden Herren Ehrengäste beim Jubiläum, zu dem sich mehr als 500 Menschen angemeldet hatten.