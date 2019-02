Schwerin : Tangoverein startet mit abendlicher Tanzrunde

von Onlineredaktion SVZ

09. Februar 2019, 05:00 Uhr

Unter dem Motto „La milonga en mascarada“ startet der Schweriner Tangoverein heute Abend in die neue Saison. Zu Gast im Saal der Musikschule Ataraxia am Pfaffenteich sind ab 21 Uhr unter anderem das Show-Tanzpaar Paula und Rodrigo aus Buenos Aires sowie die Band „Glisse Tango“. „Es gibt mitreißende Melodien zum Zuhören und natürlich auch die Gelegenheit zum Tanzen“, so Peter Kuhlmann.

Der Internationale Tango entstand um 1910 in Europa. Reisende der oberen gesellschaftlichen Klassen brachten von ihren Reisen nach Buenos Aires in Argentinien den Tango Argentino nach Paris in Frankreich. Die dortige konservative Oberschicht empfand den Tanz als „wild“ und „anstößig“ und wollte eine weitere Verbreitung verhindern.

Im Verein „Freunde des Argentinischen Tangos” engagieren sich etwa 130 Mitglieder für die weitere Verbreitung des Tango.