Tasmanischer Teufel zu Gast

von Sarah Langemeyer

29. Januar 2019, 20:00 Uhr

Wenn am Sonnabend um 21 Uhr im Speicher die ersten Klänge durch die Boxen dringen, wird allen Gästen klar, dass dieser Rock-Abend ein besonderer wird. Rob Tognoni ist der tasmanische Teufel. Der gebürtige Australier kommt mit seiner Band und spielt feurig, energisch, erfinderisch und explosiv. Seine Wurzeln kommen aus dem Blues, Blues-Rock und Klassik-Rock. Karten gibt es in der Tourist-Information, Am Markt 14 oder unter der Telefonnummer 0385/59 252 14 bzw. beim Ticketservice der Sport- u. Kongresshalle, Wittenburger Straße 118, Telefon: 0385/761 90