Tipps für sichere Computer

von Nadja Hoffmann

14. Januar 2019, 11:01 Uhr

Die Piratenpartei MV lädt nach dem neuesten Datenskandal erneut Interessierte zu einer so genannten Cryptoparty ein. In lockerer Runde wird gemeinsam an Tools und Tipps für die persönliche digitale Selbstverteidigung gewerkelt. Beginn ist am 16. Januar um 18 Uhr in der Pirateninsel Severinstr. 28 in Schwerin. Themen sind Passwörter, Adblocker, Doxing, Tracker, Sicherheitseinstellungen usw. Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben. Anmeldungen in der Pirateninsel oder unter 0171 4008064.