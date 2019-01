Schwerin : Töne hüpfen mit Herzen um die Wette

von Bert Schüttpelz

07. Januar 2019, 08:25 Uhr

Der Sound der Dire Straits mit den zu hüpfen scheinenden Tönen um ihren legendären Gitarristen Mark Knopfler ist eigentlich unvergleichlich. Eigentlich. Denn was die Hamburger Coverband „dIRE sTRATS“ am Freitag und Sonnabend auf die Bühne des Speichers zauberte, war aus dem obersten Regal. Wie Wolfgang Uhlig (l.) seine Klampfe beherrscht, erinnert stark an den Superstar der Originalband. „Zweimal ausverkauft. So beginnt mein letztes Jahr als Speicherchef doch perfekt“, freut sich Dieter Manthey über die riesige Resonanz.