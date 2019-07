Schwerin : Top-Agenten im Speicher

Leipziger Pfeffermühle präsentierte ihr Programm „Agenda 007“ zweimal vor ausverkauftem Haus

von Christian Koepke

15. Juli 2019, 09:58 Uhr

Der letzte Schrei im Instrumentenkasten des Geheimdienstes: eine selbst gebastelte Drohne, getarnt als Taube. Was sich mit einem so ausgeklügelten Überwachungssystem anstellen lässt, das verrieten die Kabarettisten der berühmten Leipziger Pfeffermühle gleich an zwei Abenden im Schweriner Speicher – und sorgten so am Freitag und am Sonnabend für ein ausverkauftes Haus im Soziokulturellen Zentrum in der Röntgenstraße. „Agenda 007“ haben Elisabeth Sonntag, Matthias Avemarg und Michael Rousavy ihr Programm genannt, mit dem sie die gesamtdeutsche Wirklichkeit aus nachrichtendienstlicher Sicht auf die Schippe nehmen, musikalisch begleitet von Marcus Ludwig und David Hobeck. Im Speicher verbreiteten die Leipziger Top-Agenten jede Menge guter Laune.