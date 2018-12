Schwerin : Traditionsbahn bringt Sonnabend die Geschenke

von Christian Koepke

13. Dezember 2018, 12:04 Uhr

Die Traditionsbahn des Schweriner Nahverkehrs und Mitarbeiter Holger Lenz sind startklar. Am Sonnabend, 15. Dezember, pendelt die festlich geschmückte Bahn von etwa 12 bis 18 Uhr zwischen Platz der Freiheit und Bertha-Klingberg-Platz. Mit an Bord: der Weihnachtsmann. Der Bärtige verteilt kleine Präsente an die Fahrgäste, die kostenlos mitfahren dürfen. Apropos: kostenlos. Zwischen 9 und 24 Uhr ist an diesem Sonnabend der gesamte Nahverkehr in der Stadt gratis. So können Schweriner auch stressfrei mit Bus und Bahn zum Late-Night-Shopping in die Innenstadt fahren.