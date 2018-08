Schwerin : Trauerhalle wird endlich wasserdicht

Sanierung des historisches Gebäude bis November

Die Trauerhalle auf dem Alten Friedhof ist eingerüstet, die Kellerwände sind ausgeschachtet, die Eingangstreppe ist mit Planen abgedeckt. Vor ihr klafft ein tiefes Loch im Boden. Hier kommen zurzeit nur Bauarbeiter rüber. Seit Mitte Juni sind sie vor Ort, seitdem kann in der Trauerhalle nicht mehr getrauert werden. „Aber wir haben die sanierte Trauerkapelle etwas weiter hinten auf dem Friedhof, die in den warmen Monaten gut genutzt werden kann“, sagt Marlies Bachmann, die bei den Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen für das Thema Bauen zuständig ist. Eine Heizung gibt es in der Kapelle allerdings nicht, die hält nur die Trauerhalle vor.

Das denkmalgeschützte Haus steht schon lange auf der Schweriner Sanierungs-liste. Denn dass es an dem historischen Gebäude gravierende Wasserschäden gibt, ist seit Jahren bekannt. In der Trauerhalle selbst sehe man bereits Ausblühungen an den Wänden durch aufsteigende Nässe, es regnet durchs Dach und auch von außen ist das Mauerwerk feucht. Für rund 1,1 Millionen Euro wird das alles jetzt repariert, sagt Marlies Bachmann. 75 Prozent dieser Summe kommen aus den so genannten Efre-Mitteln, dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Das Gebäude war als Krematorium im Jahr 1930 eröffnet worden – noch heute stehen die Öfen im Keller. Nachdem das neue Krematorium auf dem Waldfriedhof 1995 fertiggestellt war, wurden auf dem Alten Friedhof aber keine Feuerbestattungen mehr durchgeführt.

Das Gebäude sollte schon von außen Monumentalität und Funktionalität demonstrieren. Geplant hatte es Stadtbaurat Andreas Hamann (1884 bis 1955), der auch verantwortlich zeichnet für den Erweiterungsbau an der Werderklinik und die Gerhart-Hauptmann-Schule am Obotritenring.

Bis November werden die Arbeiten an der Trauerhalle auf dem Alten Friedhof wohl dauern, schätzt Marlies Bachmann. So lange müssen Trauergäste noch ausweichen, für große Feiern sogar auf den Waldfriedhof.