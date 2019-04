Median Klinik Schelfstadt : Treffen der Ehemaligen

Die Median Klinik Schelfstadt veranstaltet nun wieder ihr Ehemaligen-Treffen.

17. April 2019, 08:18 Uhr

Viele Patienten, Angehörige, Kinder, Freunde und Mitarbeiter finden sich auf dem Gelände der Klinik in der Röntgenstraße ein, um über ihre Therapie, die Zeit danach, die Probleme und die wiederentdeckten Freuden des Lebens nach der Behandlung zu sprechen. Zudem haben jetzige Patienten die Möglichkeit, von den Erfahrungen der „Ehemaligen“ zu lernen und sich in Gesprächen auszutauschen. Das Treffen ist für den 25. Mai von 10 Uhr an geplant. Die Oberärztin Katrin Seidel und der Leitende Psychologe Michael von Majewski werden die Besucher über die unterschiedlichen Therapieangebote informieren. Anschließend sind Gruppengespräche geplant.