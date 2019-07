Schwerin : Trend: Skizzen aus dem Alltag

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Ein Trend kommt nach Schwerin. Nach der Sommerpause der Volkshochschule startet in der Schelfschule ein Urban-Sketching-Kurs. Die Urban Sketchers sind eine weltweite Gemeinschaft von Künstlern, die Städte, Orte und Dörfer zeichnen, in denen sie gerade leben oder zu denen sie reisen. Sie skizzieren und Aquarellieren den Alltag und das Umfeld. Die Ergebnisse teilen sie in Blogs oder sozialen Netzwerken. Der Kurs 19H-4012 findet vom 17. September bis 19. November immer dienstags von 17 bis 18.30 Uhr statt. Leiterin ist Dr. Dorothea Walz. Anmeldungen sind bis zum 3. September unter Telefon 0385/ 59127-19 oder -20.