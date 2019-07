Schwerin : Trompete und Horn richtig spielen lernen

von svz.de

03. Juli 2019, 07:45 Uhr

Der Campus am Turm im Mueßer Holz eröffnet die Chance, Bildungs-, Beratungs- und Kulturangebote zu bündeln und damit nah an den Menschen vor Ort zu sein. Auch das Konservatorium bietet dort Möglichkeiten, Instrumente zu lernen – auch für den schmalen Geldbeutel. Angeboten wird derzeit Unterricht für Blockflöte, Trompete, Horn, Violine, Viola und Keyboard. Weitere Angebote sind im Aufbau. Hier steuert auch die Nachfrage die möglichen Unterrichtsfächer. Anmeldungen für alle Fächer und Ensembles nimmt das Konservatorium entgegen per Fax 03 85/5 91 27 50, per E-Mail klehmann@schwerin.de oder per Post ans Konservatorium, Puschkinstraße 13.