Schwerin : Trotz Corona: Tüv Nord untersucht Fahrzeuge

Stationen vom Tüv Nord bleiben weiterhin geöffnet / Trotzdem gibt es Einschränkungen

von Onlineredaktion pett

14. April 2020, 05:00 Uhr

Um die Mobilität zu sichern, bleiben die Stationen vom Tüv Nord trotz Corona weiterhin geöffnet, also auch die Station am Bremsweg in Lankow. Da die Gesundheit der Mitarbeitenden, Kunden und Partner an oberster Stelle stehe, würden die Untersuchungen der Fahrzeuge unter Einhaltung aller wirksamen Schutzmaßnahmen stattfinden, betont das Unternehmen. Termine sollten im Vorfeld telefonisch unter der Nummer 0800 80700600 oder online unter www.tuev-nord.de vereinbart werden.

Um die Anzahl der direkten Kontakte bestmöglich zu reduzieren, werden die Fahrzeughalter gebeten, den Anweisungen vor Ort zu folgen. Zudem sollte auf Bargeld verzichtet und stattdessen die Möglichkeit zur Kartenzahlung genutzt werden. Einige Einschränkungen gibt es wegen der Corona-Krise dennoch: Autofahrer können derzeit bei der Prüfung in der Prüfgasse nicht dabei sein. Auch die theoretischen und praktischen Fahrerlaubnisprüfungen werden voraussichtlich bis zum 18. April beim Tüv Nord nicht durchgeführt. Medizinisch-psychologische Untersuchungen fallen vorerst bis zum 19. April aus.