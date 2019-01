Schwerin : Trude träumt erneut von Afrika

von svz.de

08. Januar 2019, 09:21 Uhr

„Friede, Freude, Wurstsalat“ haben Anke Hundius und Annette Kayser ihr Programm überschrieben, das sie am Freitag im Speicher zeigen. Das stimm- und rhythmusstarke Duo, das früher mit der Truppe „Trude träumt von Afrika“ unterwegs war, packt wieder zu: von den Traumata der Vergangenheit zu den Freuden der Gegenwart und der heilenden Wirkung von veganem Wurstsalat. Mit einem bunten Instrumentarium grooven und singen sie mitreißend. Dabei kratzen sie an den Steilvorlagen, die das Leben ihnen täglich bietet, ob Digitalisierung, Weltpolitik, Heimat, Laubsauger und vieles mehr. Die Vorstellung beginnt am Freitag um 20 Uhr.