Lewenberg : Überleben unter Kollegen

24. Januar 2019, 08:07 Uhr

Der Job könnte ja so schön sein... wenn nur die Kollegen nicht wären. „Überleben unter Kollegen“ heißt die Bühnenshow Mathias Fischedicks am Sonnabend, 26. Januar, um 20 Uhr im Club Zenit. Der erfahrene Businesscoach gibt in diesem Liveprogramm auf humorvolle Weise Einblicke in die Psychen besonders nerviger Zeitgenossen und zeigt, wie die Zusammenarbeit mehr Leichtigkeit bekommt. Tickets gibts an allen Vorverkaufsstellen.