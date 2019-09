Uelitz : Uelitzer im Reisefieber

von Onlineredaktion pett

05. September 2019, 05:00 Uhr

„So gar nicht auf dem Holzweg!“ lautet der Vortrag über Madeira in der Uelitzer Pfarrscheune.

Heute öffnen sich um 19.30 Uhr dazu wieder die Türen der Pfarrscheune und es gibt „Kultur am Kamin“. In der Reihe „Reisefieber 2019“ berichtet Matthias Fiedelmann von seinem Ausflug auf die Insel Madeira. Den Besucher erwarten bezaubernde Bilder, berührende Entdeckungen, kleine Geheimnisse und Einblicke in eine bewegende Inselgeschichte. Interessierte sind herzlich eingeladen zu diesem Abend mit vielen Informationen, anregenden Gesprächen und kleinen Snacks und Erfrischungen.