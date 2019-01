Schwerin : Ungewöhnliches Ende einer Exposition

von svz.de

11. Januar 2019, 07:05 Uhr

Mit „Grasverkauf im Kunstverein“ geht die erste Ausstellung des Jahres in der Kunsthalle im E-Werk zu Ende. Die Finissage steht unter dem Titel „Von der Speisung der Massen und dem wundersamen Allkorn“ und beginnt am Sonntag, dem 13. Januar, um 15 Uhr. Der Abschluss der Ausstellung „Gehäuse/Gefüge“ beginnt mit einem Rundgang mit den Künstlerinnen Lena Biesalski, Lotte Buch und Dana Jes und der Kuratorin Christina May. Dann können die Gäste an einer Performance von Per Pegelow teilnehmen. Bei seinem „Grasverkauf“ befasst sich der Hamburger Medienkünstler mit Gentechnik und Ernährung. Die Ausstellung mit Keramik, Film, Installation und Grafik ist bis Sonntag täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet.