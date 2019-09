Schwerin : Unternehmer für Klimastreik

von Onlineredaktion pett

Mehrere Schweriner Unternehmen machen beim Klimastreik mit. „Man kann den Protest nicht alleine den Kindern überlassen“, sagt Vera Hirte vom Hotel Speicher am Ziegelsee. „Deshalb rufen wir alle Unternehmen auf, sich am Globalen Klimastreik am 20. September um 11.30 Uhr am Südufer des Pfaffenteichs zu beteiligen und Friday for Future zu unterstützen. Darüber hinaus möchten die Vertreter der Unternehmen weiterhin in Kontakt bleiben, ihren Gesprächskreis erweitern und konstruktiv zusammenarbeiten.