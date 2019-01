Untersuchung wirft Fragen auf

Linke fordert: keine Kürzung der Arbeitszeiten der Schulsekretärinnen

von Bert Schüttpelz

14. Januar 2019, 10:59 Uhr

Gegenwärtig wird die Arbeitssituation der Schulsekretärinnen in der Stadtpolitik diskutiert. 2016 stellten die Linksfraktion und die Fraktion der SPD gemeinsam den Antrag, die Arbeitszeit der Schulsekretärinnen zu überprüfen. Für die Verwaltung war damals auch klar, dass die Stundenzahlen erhöht werden müssten. Die nun vorliegende Auswertung der Untersuchung zeigt dagegen, dass die Stundenzahlen angeblich reduziert werden müssten. Dies stößt auf Unverständnis. Couragierterweise hat der Oberbürgermeister entschieden, dass der gegenwärtige Status quo bis Ende 2020 erhalten bleibt. Dazu erklärt Peter Brill, Mitglied im Bildungsausschuss für die Linksfraktion: „Ich kann den Unmut der Schulleitungen und der Sekretärinnen sehr gut verstehen. Die Ergebnisse der Untersuchung der Stadtverwaltung mögen logisch und akribisch hergeleitet sein. Trotzdem widerspricht das Ergebnis den praktischen Erfahrungen an den Schulen, wie die Anhörung im Bildungsausschuss deutlich machte. Ich sehe als einzigen Ausweg eine politische Entscheidung der Stadtvertretung.“ Jetzt Entscheidungen im Schnellschussverfahren zu treffen, heiße, mit den verunsicherten Sekretärinnen politisches Roulette zu spielen, so Brill. Die Stadtpolitik solle die Entscheidung des Oberbürgermeisters als Chance sehen, Nägel mit Köpfen im Interesse der Schulen, Lernenden und Eltern zu machen.