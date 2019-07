Schwerin : Verkleidet durch die Stadt

von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Rein in die bunten Klamotten und auf nach Schwerin, denn es ist wieder soweit, das nächste Cosplaytreffen findet am Sonnabend statt. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Brunnen vor dem Hauptbahnhof, also auf dem Grunthalplatz. Rund 30 Minuten später wird die Veranstaltung offiziell eröffnet. Gemeinsam geht es dann Richtung Innenstadt zum Geschäft „Das Atom“. Cosplay ist eine ursprünglich aus Japan stammende Fanpraxis. Die Teilnehmer stellen eine Figur aus Manga, Anime, Comic oder Videospiel durch Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu dar.