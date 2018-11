Schwerin : Verletzter nach Attacke vorm Schlossparkcenter gesucht

Durch eine Selbstanzeige erhielt die Schweriner Polizei den Hinweis auf einen Verletzten.

von svz.de

23. November 2018, 09:47 Uhr

Ein 16-Jähriger erschien mit seiner Mutter bei der Schweriner Polizei und offenbarte den Beamten, dass er mit Betäubungsmittel gehandelt hat. In diesem Zusammenhang soll es eine Auseinandersetzung gegeben haben, beim dem ein noch unbekannter Mann verletzt wurde.

Die Tat ereignete sich bereits am 12. November 2018 gegen 17 Uhr vor dem Seiteneingang des Schlossparkcenters in der Wittenburger Straße. Hier gerieten beide erst verbal und dann körperlich aneinander. Der Beschuldigte drehte dem Fremden den Arm derart nach hinten, dass ein lautes Knacken zu vernehmen war. Der angegriffene Mann ging vor Schmerzen in die Knie und konnte seinen linken Arm offenbar nicht mehr bewegen. Der Tatverdächtige lief aus Angst, entdeckt zu werden, in Richtung Marienplatz davon.

Die Kripo ist nun auf der Suche nach dem Geschädigten, um die Ermittlungen fortsetzen zu können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-1335 oder 5180-1550 entgegen.