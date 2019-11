Schwerin : Verwunschene Musik für „Lenes Reise“

Filmmusik wurde in der Landeshauptstadt eingespielt

von SVZ

14. November 2019, 18:00 Uhr

„Ein letztes Mal noch“, sagt Thomas Fink über die Lautsprecheranlage zu den Streichern und Bläsern auf der anderen Seite der doppelwandigen Glastür. In seinem Tonstudio haben Mitglieder der Mecklenburgischen Staatskapelle unter Leitung von Sven-Matthias Brandt gestern die Filmmusik zu Dieter Schumanns neuem Kinofilm aufgenommen. „Ich bin sehr froh, dass wir den Score hier in Schwerin aufnehmen können und dafür nicht extra nach Berlin oder Hamburg müssen“, sagt der mecklenburgische Regisseur. Der Film „Lenes Reise“ soll im kommenden Sommer in die Kinos kommen und bereits im Frühjahr auf der Berlinale gezeigt werden.