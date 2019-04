Schwerin : Viel Schweiß und noch mehr Leidenschaft

Das Tanztheater Lysistrate bereitet sich neben der aktuellen Produktion jetzt auch auf den 70. Geburtstag „ihres“ Goethe-Gymnasiums vor.

Weststadt | Sie tanzen nicht, um Preise zu gewinnen – das passiert eher so nebenbei. Und sie tanzen nicht nur in der Aula, sondern auch auf dem Schulhof, in den Fluren – oder mitten in der Stadt. Die Rede ist von der Tanztheater-Gruppe Lysistrate, beheimatet seit 27 Jahren am Schweriner Goethegymnasium, erfunden und geleitet von Silke Gerhardt, Lehrerin und Tanzpädagogin aus Leidenschaft. Und mit sehr viel Herzblut. So wie alle in der Truppe. Sie investieren eine Menge Zeit und Schweiß ins das Tanztheater. Drei Stunden Training am Stück, mindestens einmal die Woche, sind Minimum. Dazu kommen Wochenend-Workshops, Auftritte, Sonderproben und eine Tanz-Woche in Dreilützow. Vor jeder neuen Inszenierung gibt es einen langen und intensiven Gedankenaustausch – neudeutsch Brainstorming – egal, ob es um Widerstand im Faschismus geht oder die erste große Liebe. Oder um Prometheus, den Feuerbringer und griechische Titanen.

Lysistrate ist inzwischen weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus bekannt. So wie die vielen anderen künstlerischen Ensembles am Goethegymnasium. Da liegt es auf der Hand, dass es zum 70. Geburtstag der Schule ein entsprechendes Programm gibt. Eine Woche lang , vom 17. bis zum 22. Juni, zeigen die Theatergruppe Taggs, das Tanztheater Lysistrate, die Musikgruppen Juggs, Baggs und Musiggs, was ihnen zum Thema Prometheus eingefallen ist. Etwa zwei Stunden dauert das Programm, das wie ein Puzzle konzipiert ist. Es gibt Musik unter anderem von Beethoven und Eigenkompositionen der Schüler, Texte von Heiner Müller und Christa Wolf sowie Schattentheater. Die Ensembles proben schon seit Wochen, die heiße Phase beginnt jetzt. Zu sehen ist das Gesamtkunstwerk von Montag, 17. Juni, bis Donnerstag jeweils um 18 Uhr, am Freitag um 19 Uhr. Jeden Vormittag haben die Schüler Projektunterricht – ebenfalls zum Thema Prometheus. Am Sonnabend, 22. Juni, endet die Geburtstagswoche mit einem Tag der offenen Tür.

Silke Gerhardt hat den Hut auf bei der Organisation der künstlerischen Collage mit etwa 300 Mitwirkenden. Für sie ist es das dritte große Jubiläum, das sie mit der Schule feiert. Schon beim 50. und 60. Geburtstag war sie dabei. Und sogar noch früher: „Ich war selbst Schülerin am Goethe und bin mit der Schule auch vom Dreesch an diesen Standort in der Weststadt gezogen“, sagt die Sport- und Geografie-Lehrerin. Dass sie nach dem Studium gleich eine Stelle an „ihrem“ Goethegymnasium bekam, freute sie riesig. Und dass sie sich damals ein eigenes Projekt ausdenken konnte, umso mehr. Silke Gehrhardt, bis dahin in der rhythmischen Sportgymnastik aktiv, entschied sich für Tanztheater a la Pina Bausch. „So kurz nach der Wende war vieles möglich“, sagt sie und schwärmt von der Fortbildung zur Tanzpädagogin in Köln. Immer noch brennt sie für das Tanztheater und für ihre jungen Mitstreiter. „Schwer wird dieser Job für mich nur, wenn die Schüler die Truppe nach dem Abitur verlassen“, sagt sie.

Wer Lust bekommen hat, Lysistrate schon vor dem 17. Juni zu sehen, kann Karten reservieren für die aktuelle Produktion „Um Hass geht’s hier, doch mehr um Liebe noch...“ am 10. und 25. Mai abends in der Schulaula.