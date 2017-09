Godern : Vogel-Ei löst Großalarm aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Tanja Heffner 1 von 1

20.Sep.2017

Es war wohl der kurioseste Einsatz, den die Brandschützer östlich des Schweriner Sees bislang erlebt haben.



Am Dienstagabend meldete eine Familie aus dem Goderner Amselweg eine Gasexplosion: Gegen 20 Uhr gab es einen lauten Knall im Haus, anschließend sei in allen Räumen ein starker Gas-Geruch aufgetreten. Die alarmierten Wehren aus Pinnow, Godern, Raben Steinfeld und die Amtswehrführung rückten an. Sie untersuchten das Haus. Der Auslöser war schnell gefunden.



„Das Kind der Familie hatte ein Vogelei mitgenommen und in den Schrank in seinem Zimmer gelegt“, erzählt Vize-Amtswehrführer Tim Kuhlmann. Das Vogelei habe so starke Faulgase entwickelt und sei explodiert. „So einen Einsatz hatten wir noch nie. Zum Glück ist nichts passiert“, resümiert Kuhlmann.