Schwerin : Vom Keller bis zur Kuppel

von svz.de

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Auf einer Sonderführung kann das Schweriner Schloss vom Keller bis zur Kuppel erforscht werden. Der Tourismusverband lädt an den Wochenenden jeweils am Sonnabend und Sonntag dazu ein, mehr über die Geschichte von der Slawenfestung, über das Herzogschloss bis hin zum Zentrum der Landespolitik in heutigen Tagen zu erfahren. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr am Eingang des Schlossmuseums. Anmeldung bei der Tourist-Information unter der Telefonnumer 0385/ 5925215