Herbst in Schwerin : Vom Wasser ins Winterquartier

von Volker Raab

erstellt am 05.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Wenn am frühen Morgen der Wecker klingelt, ist es noch dunkel in Schwerin, abends auf dem Weg nach Hause ebenfalls. Auf den Straßen und Bürgersteigen der Stadt liegen Blätter und Kastanien, die Bäume werden von Tag zu Tag kahler – der Herbst ist da. Und die dritte Jahreszeit sorgt dafür, dass es auf den Seen der Landeshauptstadt wieder ruhiger wird. Denn: Thomas Fierke und sein Team vom gleichnamigen Bootsservice holen die Schiffe in der Bornhövedstraße vom Wasser und lagern sie bis zum Frühling ein.

Reges Treiben herrscht am „Angler 2“, ein Schiff nach dem anderen wird mithilfe des Krans vom Wasser auf den Trailer gehievt. „Aktuell herrscht Hochsaison bei uns. Die Bootsbesitzer wollen ihre Schiffe ins Trockene holen und für den Winter unterbringen“, sagt Thomas Fierke. Der Schweriner führt mit seiner Frau Heidi den Bootsservice Fierke und hilft Seglern und Co. bei der Wintervorbereitung. Nachdem die Boote vom Schweriner See geholt wurden, geht es für sie ins Winterquartier. Rund 6000 Schuppen stehen insgesamt in der Landeshauptstadt für Boote bereit, doch das reiche nicht. Auch an Liegeplätzen mangele es. Deswegen habe Fierke reagiert – und bietet seinen Kunden in der nebenstehenden Halle rund 80 Plätze an. „Natürlich müssen die Schiffe bei uns nicht über den Winter stehen. Wenn jemand selbst einen Carport oder eine Unterstellmöglichkeit besitzt, kann er die nutzen. Nur fehlt vielen Schiffsbesitzern ein Winterquartier für ihre Boote“, so der Schweriner.

Im Winterquartier angekommen, verfallen die Boote dann nicht in den Winterschlaf, sondern werden für die neue Saison auf Vordermann gebracht. „Ende März geht es für die Schiffe wieder aufs Wasser. Bis dahin werden die Motoren kontrolliert und die Bordwände mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt. Die Inneneinrichtung, sprich Toiletten, Dusche und Boiler, werden entleert und mit einem Frostschutzmittel befüllt“, sagt Fierke. Wenn Kunden das selbst nicht machen möchten, können sie die Arbeiten Fierke und seinen Mitarbeiter überlassen. „Allein durch die Vermietung der Stellplätze kann ich meine Angestellten nicht bezahlen. Deswegen bieten wir die Hilfe beim Großreinemachen für die nächste Saison an“, erklärt der Besitzer des Bootsservice. Sein eigenes Boot hätte er bereits vor einigen Wochen vom Wasser geholt. „In der Saison bleibt kaum Zeit für das eigene Schiff“, sagt Fierke.