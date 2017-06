Schweriner Künstler : Von den Abrafaxen inspiriert

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Pfingsten ist in Mecklenburg-Vorpommern Kunst-Zeit. Mehr als 800 Künstler und Kunsthandwerker – Profis und Laien – öffnen die Türen ihrer Ateliers und laden die Besucher zum Schauen und zum Dialog ein. Einige Schweriner Künstler zeigen aber schon jetzt ausgewählte Arbeiten: Im Kunst-Wasser-Werk ist derzeit die Ausstellung „Gelbkunst“ zu sehen.

Seit mehreren Tagen ist Comic-Figur Olaf auf der SVZ-Seite mit dem Schwerin-Planer unterwegs auf der Suche nach Abenteuern, die er zu Pfingsten bei „Kunst offen“ präsentieren will. Das lustige Kerlchen mit den Alltagsgeschichten stammt aus der Feder von Stefan Pede. Der Zeichner und Buchautor ist eigentlich Mediengestalter und kümmert sich im Unternehmen Maxpress vorrangig um die Neuen Medien. Doch in seiner Freizeit taucht er gern in eine andere Welt ein und erfindet Comics.

„Inspiriert hat mich dazu eigentlich das Mosaik. Meine Eltern haben die Hefte mit den Digedags gelesen, ich bin mit den Abrafaxen aufgewachsen. Diese Form der Geschichten hat mich total fasziniert. Ich habe immer schon dem Erscheinen des nächsten Heftes entgegengefiebert und auch sonst ziemlich viel Geld für Comics ausgeben“, erzählt Pede. Leider sei diese Kunstform etwas aus der Mode gekommen. „Mich fasziniert aber diese Erzählform“, sagt er. Denn dank der Bilder lasse sich eine Geschichte mit wenigen Worten erzählen. Und gezeichnet habe er schon als Kind gern.

Comic sei mit Film vergleichbar, erklärt der Autor. „Zunächst muss die Geschichte im Kopf stehen, dann das Szenario entwickelt werden. Und man braucht so etwas wie ein Drehbuch“, sagt er. Was soll groß werden, was klein bleiben? Was ist wichtig, was weniger? Wie kann die Botschaft am besten transportiert werden – mit Bild oder Text? Worauf sollen die Schwerpunkte der Erzählung gelegt werden? Und schließlich müsse noch berücksichtigt werden, dass bei einem Comic nur begrenzt Platz zur Verfügung stehe, nennt der Künstler als wichtige Eckpunkte.

Ist das alles klar, geht es an die praktische Arbeit. „Ich fertige die Originalzeichnung mit Bleistift an. Dann werden die Figuren mit Tusche schwarz umrandet und schließlich folgt die Kolorierung der Zeichnungen. Dann ist das Comic fertig.“

Stefan Pedes Lieblingsheld ist indes nicht Olaf, der sich auf die aktuelle Gelbkunst-Ausstellung im alten Wasserwerk vorbereitet, sondern ein Kobold, genauer gesagt: „Der letzte Kobold.“ Unter diesem Titel sind bereits zwei Bände von Pede erschienen, die im Buchhandel erhältlich sind. „Bei diesen Geschichten arbeite ich aber mit einem Freund zusammen, der sich vorrangig um die Texte kümmert, während ich Zeichnungen anfertige“, erzählt der Autor.

Zum Beruf will er seine Comic-Leidenschaft aber nicht machen. „Das gibt der Markt nicht her. Die Leute wollen alles ganz schnell und online haben. Das kann ich nicht leisten. Ich bin Idealist. Ich mache lieber das, was mir Spaß macht.“

von Bert Schüttpelz

erstellt am 02.Jun.2017 | 16:00 Uhr