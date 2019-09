Schwerin : Vortrag zur Klimarettung

von Onlineredaktion pett

05. September 2019, 05:00 Uhr

Die Aktionsgruppe Eine Welt in Schwerin lädt heute um 18.30 Uhr in ihren Weltladen in die Puschkinstraße 18 zu einem Lichtbildervortrag zu Bewegungen zur Klimarettung und zum Umweltschutz in Lateinamerika und Deutschland ein. Der Eintritt ist frei. Die Puppenspielerin, Friedens- und Menschenrechtsaktivistin Heike Kammer berichtet von mutigen Menschen in Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador und Kolumbien. Interessierte erfahren aus erster Hand Umweltaktivitäten und überlegen, wie man einander unterstützen kann.