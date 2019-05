Schwerin : Wahl-Hilfe für Unentschlossene

Orientierungshilfe für Unentschlossene mit politischen Thesen gestern in Schwerin

von Onlineredaktion pett

14. Mai 2019, 05:00 Uhr

Kurz vor der Europawahl gibt der Wahl-O-Mat Orientierungshilfe für Unentschlossene. Am Demokratie-auf-Achse-Bus der Landeszentrale für politische Bildung konnten sich gestern interessierte Schweriner auf dem Markt an 38 politischen Thesen entlanghangeln und diesen mit Aufklebern zustimmen oder sie ablehnen. „Das ist auch interessant für Leute, die den Wahl-O-Mat vorher noch nicht kannten“, sagt Projektmitarbeiterin Nina Ramid. Am Ende erhielten die Teilnehmer einen Ausdruck mit der Auswertung, zu wie viel Prozent ihre Antworten mit den Positionen der Parteien übereinstimmen. Und: „Durch die Aufkleber auf den Plakatwänden entsteht ein für jeden sichtbares Stimmungsbild. Das gibt es bei der Online-Variante nicht“, erklärt Ramid.

Diejenigen, die den Wahl-O-Mat gestern verpasst haben, können diesen noch online finden unter www.wahl-o-mat.de/europawahl2019.