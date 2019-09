Schwerin : Wanderfreunde entdecken Herbstnatur

Seenwanderung über sieben, zwölf oder Kilometer startet in Mueß

von Onlineredaktion pett

07. September 2019, 05:00 Uhr

Die Schweriner Wanderfreunde wissen von den positiven Wirkungen des Wanderns. Deshalb bietet der Verein in seinen jährlichen Wanderplänen – nicht nur für Mitglieder - ein reichhaltiges Angebot an Wanderungen unterschiedlicher Länge und Schwierigkeitsgrade an. Am 7. September findet die Traditionswanderung statt. Die diesjährige nun schon 42. Seenwanderung hat als Start- und Endpunkt das Volkskundemuseum Schwerin-Mueß. Gemeinsamer Aufbruch für die sieben, zwölf, sowie 20 Kilometer ist um 10 Uhr. Bereits ab 8.30 Uhr können in der Scheune die Startkarten entgegen genommen werden. Gewandert wird am Pinnower See, in der Rabensteinfelder Forst sowie am Görslower Ufer.