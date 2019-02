Schwerin : Warum pendeln?

Ausbildung von Berufsfeuerwehr-Nachwuchs in Schwerin abgelehnt

von Onlineredaktion SVZ

09. Februar 2019, 05:00 Uhr

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat den Abschluss einer Vereinbarung abgelehnt, nach der die Ausbildung von 18 Nachwuchsbeamten der Schweriner Berufsfeuerwehr in den Jahren 2019 bis 2023 nicht in der Universitäts- und Hansestadt Rostock, sondern in Schwerin erfolgen sollte.

Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) hatte dies vorgeschlagen, weil die Schweriner Berufsfeuerwehr die Ausbildung gleichwertig, heimatnah und kostengünstiger am Standort Schwerin durchführen kann. Die Stadtvertretung hatte diesem Vorschlag einstimmig zugestimmt. Hierzu sagt der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Christian Masch: „In anderen Bundesländern ist eine Ausbildung in kommunaler Verantwortung bis hin zur Laufbahnprüfung schon lange Praxis. Warum sollen unsere Brandmeisteranwärter und -anwärterinnen zwischen Rostock und Schwerin hin- und herpendeln, wenn die Ausbildung in der Feuerwehr stattfinden kann, in der sie nach ihrer Prüfung auch eingesetzt werden?“ Er fordere Caffier auf, seine Verweigerungshaltung aufzugeben.