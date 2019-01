Schwerin : Was passiert mit alter Kaufhalle?

von svz.de

11. Januar 2019, 07:09 Uhr

Soll die ehemalige Kaufhalle in der Otto-von-Guericke-Straße an den Islamischen Bund verkauft werden? Darüber wollen am 16. Januar die Mitglieder des Ortsbeirates Mueßer Holz diskutieren. Die Stadtvertretung hatte in ihrer jüngsten Sitzung mit deutlicher Mehrheit einen Antrag von AfD-Politikern abgelehnt, der ein Verkaufsverbot erwirken sollte (SVZ berichtete). Die Beratung des Ortsbeirates ist öffentlich. Sie beginnt um 18 Uhr im Patchwork Center, Hamburger Allee 134.