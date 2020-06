Altstadt : Wasser zapfen am Teich

Besucher und Schweriner können sich am Pfaffenteich erfrischen

Sie sagen Ja zum Schweriner Trinkwasser: OB Rico Badenschier, die WAG-Geschäftsführer Hanno Nispel und Petra Beyer, Stadtpräsident Sebastian Ehlers und WAG-Aufsichtsratschef Gert Rudolf füllten gestern ihre Gläser am neuen Brunnen am Pfaffenteich. In der Schlossstraße gibt es eine zweite Zapfstelle aus Edelstahl, an der sich Schweriner und Besucher auf Knopfdruck kostenfrei erfrischen dürfen.