Schwerin : Wemag setzt sich ein für den Insektenschutz

Am Firmensitz am Obotritenring steht jetzt auch eine Nisthilfe

von Bert Schüttpelz

27. April 2020, 05:00 Uhr

Der in Schwerin ansässige regionale Energieversorger Wemag engagiert sich für den Erhalt der Artenvielfalt. Nachdem 200 Kitas mit Insektenhotels beschenkt wurden, steht nun auch am Firmensitz am Obotritenring eine Nisthilfe. Außerdem sollen in der Umgebung Blumenwiesen die neuen Gäste anlocken. Weitere Brut- und Nisthilfen für Insekten stehen in Schwerin am Batteriespeicher und beim Tochterunternehmen e.dat.