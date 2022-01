Hochzeiten in Schwerin : Weniger Trauungen im ganzen Jahr, aber am 22.2.22 sagen viele Ja

Insgesamt 20 Paare werden am 2. und 22. Februar in Schwerin getraut. Die meisten Heiratswilligen hoffen aber auf weniger Corona-Beschränkungen und romantische Trauorte im Sommer.

von Maren Ramünke-Hoefer

18. Januar 2022, 13:06 Uhr

Insgesamt 20 Paare werden am 2. und 22. Februar in Schwerin getraut. Die meisten Heiratswilligen hoffen aber auf weniger Corona-Beschränkungen und romantische Trauorte im Sommer.

Die Lust, eine Feier rund um den schönsten Tag im Leben zu organisieren, war auch im zweiten Corona-Jahr weiter gebremst – zu viele Auflagen, zu viele Unwägbarkeiten, zu wenig Gäste. Während sich 2018 noch 581 Paare in Schwerin das Ja-Wort gaben, waren es im Jahr 2020 nur noch 434, im vergangenen Jahr sogar noch zehn weniger, also 424. Doch die Terminbuchungen im Februar lassen hoffen.

Für den 2.2.22 sind acht Trauungen im Rathaus geplant, verrät die Leitende Standesbeamtin der Landeshautstadt, Franziska Volpert. Für den 22. Februar sind sogar zwölf Trauungen angemeldet. „Das ist die maximale Kapazität und ungewöhnlich für einen Dienstag“, sagt Stadtsprecherin Michaela Christen. Es bedeutet auch: Für Kurzentschlossene ist es schon zu spät. Das Traum-Datum ist ausgebucht.

Zwanzig Eheschließungen an zwei Februartagen – das ist alles andere als durchschnittlich. Im gesamten Februar 2015 beispielsweise heirateten nur 15 Paare in Schwerin. Im Jahr 2020 waren es aber schon 31 – auch da gab es Schnapszahl-Daten, die man sich gut merken kann. Und das scheint immens wichtig. Denn: Jeder vierte Ehepartner hat schon einmal seinen Hochzeitstag vergessen, sagt eine deutschlandweite Studie – und damit höchstwahrscheinlich für Enttäuschung, Tränen oder sogar einen Ehekrach gesorgt.

Am liebsten heiraten die Schweriner im Juli und August

Die beliebtesten Monate zum Heiraten sind in Schwerin der Juli und der August, sagt Franziska Volpert. In dieser Zeit können auch die besonderen Trauorte in der Landeshauptstadt am besten ausgenutzt werden. Die Standesbeamtinnen kommen dann nämlich auch in die Afrika-Hütte oder ins Rote-Liste-Zentrum im Zoo, in den Goldenen Saal im Neustädtischen Palais, in die alte Bibliothek im Schloss, auf ein Schiff der Weißen Flotte, in die Schleifmühle, ins Planetarium und ins Schleswig-Holstein-Haus.

Seit Beginn der Pandemie gibt es an all diesen Orten aber Einschränkungen, was die Gästezahl betrifft. „Die maximale Zahl richtet sich nach der Raumgröße laut Hygienekonzept der Stadt“, erklärt Franziska Volpert. „Zudem haben einige Trauorte, wie das Schloss, das Holsteinhaus und die Schleifmühle, eine 2Gplus-Regel festgelegt.“ Grundsätzlich gelte auch bei der Eheschließung die Maskenpflicht.

Das Brautpaar und die Standesbeamtin dürften die Mund-Nase-Bedeckung während der Trauung allerdings abnehmen. Die sitzenden Gäste unter bestimmten Bedingungen auch. „Zudem muss eine Anwesenheitsliste geführt werden“, ergänzt Franziska Volpert. Sie empfiehlt allen Paaren, sich auf der Homepage der Landeshauptstadt über alle aktuellen Corona-Regelungen rund ums Heiraten in Schwerin zu informieren.

Aufgebot und Trauzeugen sind nicht mehr nötig

Terminbuchungen, vor allem für den Sommer, gäbe es aber trotzdem schon, sagt Franziska Volpert: „Viele Paare haben die Hoffnung, dass sich die Corona-Situation, ähnlich wie im Vorjahr, im Sommer wieder etwas beruhigt und dass somit auch größere Feiern möglich sein werden.“ Für das Frühjahr gäbe es eher weniger Anfragen. „Teils ist dies saisonal üblich, aber durch die Warnungen vor der Omikron-Variante ist die Lust zu heiraten vermutlich noch etwas getrübt.“

All das kann sich aber von heute auf morgen ändern. Denn grundsätzlich gäbe es viele kurzfristige Terminanfragen. Ein Aufgebot bestellen und lange warten muss heute nämlich niemand mehr. Der so genannte „Aushang“ und auch die Pflicht, zwei volljährige Trauzeugen mitzubringen, wurden schon Mitte 1998 abgeschafft.

