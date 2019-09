Wessin : Wessiner feiern Erntezeit

Umzug, Ehrungen, Shows und Tanz lockten in den Crivitzer Ortsteil

von Onlineredaktion pett

16. September 2019, 05:00 Uhr

Bunter Start ins Wessiner Erntefest: Ein kleiner Umzug mit liebevoll geschmückten Wagen rollte am Wochenende durch den Crivitzer Ortsteil. Besonders schön war die Erntekrone am großen Traktor – von Wessiner Frauen an vielen Abenden gebunden. Zur Einleitung waren diesmal gleich drei führende Kommunalpolitiker dabei: Britta Brusch-Gamm , Bürgermeisterin von Crivitz, Ex-Ortsteilvertreter Dieter Lange, 25 Jahre war er für den Ort da, und der neue Ortsteilvertreter Daniel Itze. Dieter Lange wurde geehrt und gebeten, sich ins Ehrenbuch der Stadt Crivitz einzutragen. Die Wessiner danken ihm für sein Engagement. Maren Köppert, Leiterin der Jugendfeuerwehr, wurde belobigt für ihre gute Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, die beim Amtswehrtreffen den ersten und zweiten Platz belegen konnten. Mit Musik und buntem Treiben wurde der Nachmittag auf dem Festplatz genossen. Zu den Höhepunkten gehörten der Cheerleadertanz und der Auftritt der „Wessiner Knospen“. Die Kinder freuten sich über Hüpfburg und Glücksrad. Großes Interesse fand auch das Bogenschießen. Den Abschluss bildeten die Bauchrednershow mit Eddy Steinfatt sowie der Tanz in den Abend.