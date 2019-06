Weststadt : Weststadt feiert buntes Fest

von svz.de

12. Juni 2019, 09:27 Uhr

Am kommenden Sonnabend, 15. Juni, feiert das Weststadtfest sein 20. Jubiläum. Von 14 bis 17 Uhr wird es in der Bertolt-Brecht-Straße wieder eine ganze Menge Unterhaltung, Information, Bühnenprogramm, Spaß und Spiel geben. Pünktlich um 14 Uhr wird das Straßenfest eröffnet werden. Im Lauf des Tages wird ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm vom Goethe Gymnasium, der Ballettschule Tschapek, dem Karnevalsclub Blau-Weiss, dem Posauenchor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Schwerin, dem VfL Schwerin und den Dancekids gestaltet. An diesem Nachmittag werden sich verschiedene Parteien, Vereine und Initiativen aus der Weststadt präsentieren.