Wetteifern mit Gleichgesinnten

von Bert Schüttpelz

16. Januar 2019, 10:14 Uhr

Streichinstrumente, Percussion und Pop-Gesang. Das sind die Solo-Kategorien. Klavier und ein Holzblasinstrument, Alte Musik und Klavierkammermusik sind Kategorien, in denen sich die Ensembles beweisen müssen. 44 Teilnehmer, 34 Wertungen. Jugend musiziert geht mit einem Vorbereitungsvorspiel in die Vorrunde. Vom 25. bis 27. Januar präsentieren sich die jungen Musiker den Jurys beim Regionalwettbewerb in Schwerin.

Das Vorspielprogramm mit Musik aus verschiedenen Epochen dauert je nach Alter und Kategorie zwischen sechs und 30 Minuten. Gelegenheit, vor dem Wettbewerb schon einmal aufzutreten, haben die Schüler des Konservatoriums bei einer öffentlichen Generalprobe am kommenden Sonnabend, 19. Januar, ab 10.30 Uhr im Brigitte Feldtmann Saal in der Puschkinstraße 6. Da können sie bereits einmal ihr komplettes Programm vortragen. Das Vorspiel ist öffentlich, erstreckt sich über mehrere Stunden, der Eintritt ist kostenlos. Das Preisträgerkonzert mit Urkundenverleihung findet dann am Sonntag, 27. Januar, voraussichtlich um 16 Uhr im Gymnasium Fridericianum in der Aula statt.

Die ersten Preisträger der Regionalwettbewerbe nehmen anschließend am 30. bis 31. März in Waren/Müritz am Landeswettbewerb teil. Die Erstplatzierten nehmen dann beim Bundesausscheid im Juni in Halle teil.