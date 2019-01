Schwerin : Wie der Auslandstrip zur neuen Chance wird

von svz.de

10. Januar 2019, 08:47 Uhr

Der Verein zur Förderung zeitgemäßer Jugend- und Sozialarbeit (VFJS) lädt an den nächsten vier Freitagen zu einer interaktiven Vortragsreihe in die Jugendeinrichtung „JAMpoint“ in den Schweriner Höfen ein. Vier junge Menschen berichten dabei jeweils über ihre Lebensgeschichten, über ihre Herausforderungen beim Einstieg ins Berufsleben, über Entwicklungen und Erfahrungen, über Auslandsaufenthalte und die Möglichkeiten, die das Leben bietet, auch wenn nicht immer alles nach Plan läuft. So waren die jungen Leute beispielsweise in Israel, Kanada oder Australien. Davon wollen sie anderen Jugendlichen berichten, sie informieren und in den Austausch treten.

Beginn ist am 11., 18., 25. Januar und am 1. Februar jeweils um 18 Uhr. Die Vortragsreihe beginnt am 11. Januar mit der Geschichte einer jungen Frau, die nach dem Abitur für einen Freiwilligendienst nach Israel gegangen ist und dann eine Ausbildung zur Erzieherin an einer privaten Schule in Schwerin absolviert hat. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten, eine Anmeldung ist nicht notwendig.