Altstadt : Wie lebt es sich bei Hofe

von svz.de

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

Gemeinsam mit Oma und Opa ins Museum, dazu haben Kinder ab sechs Jahren am 6. August wieder die Gelegenheit. Los geht es um 14 Uhr. Bei der Veranstaltung „Königliche Hoheit lassen bitten!“ können sie auf Entdeckungstour gehen. Gemeinsam eintauchen in die Zeit schillernder Feste und glanzvoller Hofbälle – doch man musste hierzu auch eine Menge lernen. Die passende Garderobe, wie vor wem verbeugen und wie sprach man die königlichen Hoheiten an? Bei der Veranstaltung gibt es allerhand zu Erfahren über die Etikette.

Anmeldungen unter 0385/5252920.